ИА «Ореанда-Новости». Врач предупредил об опасности растительности на лице зимой.

Главный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников заявил АГН «Москва» об опасности бороды и усов. Он отметил, что тем, кто выступает за ношение растительности на лице, необходимо тщательно ухаживать за ней. И относиться к усам и бороде с ещё большей осторожностью в сезоны гриппа и ОРВИ.

Многие часто говорят, что борода помогает лицу оставаться в тепле дольше. Однако как подчеркнул врач, от волос на лице сейчас больше вреда, чем пользы.

По словам специалиста, вирусы легко оседают на волосах, а затем передаются через объятия, поцелуи и другие прикосновения. Кроме того, волосяной покров создаёт для вирусов благоприятную влажную среду для размножения.