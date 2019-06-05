ИА «Ореанда-Новости» Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в отделение токсикореанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского, сейчас он находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу госпиталя.

Как рассказал ранее сын Алибасова, продюсер по ошибке выпил вместо сока жидкость для очистки труб, перепутав стаканы. По сообщениям СМИ у продюсера сильный ожог пищевода.