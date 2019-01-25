ИА «Ореанда-Новости». В Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии (Санкт-Петербург) в феврале пройдёт цикл концертов «Время органа». Начало концертов по пятницам и субботам в 20:15. Слушателей ждут по адресу: 1 Красноармейская, 11, станция метро Технологический институт.

1 февраля 2019, пятница, 20:15

Органный концерт. «Долгожданная встреча. Бах и Вивальди».

Иоганн Себастьян Бах и Антонио Вивальди — гении, надолго и незаслуженно забытые после своего блестящего земного успеха, встретятся на концерте талантливых петербургских музыкантов — Елизаветы Рулевой, Анны Бондарь и Якова Стрижака. Две вершины блистательной эпохи барокко, в творчестве которых зенита достигли достижения немецкой и итальянской музыки, накопленные предшественниками. Кроме того, лейпцигский кантор столь высоко ценил творчество неистового аббата, что основательно его изучив, создал целый ряд гениальных органных транскрипций инструментальных концертов ради собственного удовольствия. Один из них, пользующийся особой популярностью, как у органистов, так и у публики, прозвучит в концерте. Красивейшие арии из необъятного творческого наследия Вивальди представлены по контрасту с лирико-философским шедевром Баха – Кантатой Ich habe genug. И пусть Бах и Вивальди никогда не виделись на протяжении своей земной жизни, на афишах многочисленных концертов XXI века их диалоги происходят достаточно часто. Божественное звучание флейты и голоса в ансамбле с Королем инструментов, сочинения для органа соло в концерте «Долгожданная встреча. Бах и Вивальди».

Программа:

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Анна Бондарь (сопрано)

Яков Стрижак (бас)

Елизавета Рулёва (орган)





Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

2 февраля 2019, суббота, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Диалог гениев: Бах и Моцарт

Бах и Моцарт – композиторы, представляющие разные школы и эпохи, но, тем не менее, постоянно находящиеся в первой строке рейтинга классической музыки. Гений немецкого барокко и гений венской классики соседствуют в программе органистки Ольги Котляровой «Диалог гениев». Орган — константа баховского творчества. Для любимого инструмента неутомимый лейпцигский кантор писал в течение всей своей жизни. В концерте будут представлены диаметрально противоположные опусы композитора – от камерных хоральных прелюдий до монументальной Пассакалии. Изысканная фантазия для механического органа и две камерные пьесы Моцарта представят публике ещё одну грань творчества австрийского гения, практически не писавшего для Короля инструментов. Свершится невозможное – два гения встретятся на просторах бескрайней планеты ОРГАН.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Ольга Котлярова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

8 февраля 2019, пятница, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Вспышка радости. Флейта и орган.

Бах, Видор, Мессиан

В затяжную петербургскую зиму так хочется радости и солнца! Концертная программа талантливых петербургских музыкантов Виктории Шороховой и Кристины Пановой сверкает неиссякаемым разнообразием тембровых и стилистических красок. Флейта в ансамбле с органом и орган соло. Немецкое барокко и французский романтизм.Иоганн Людвиг Кребс – любимый, самый успешный и талантливый ученик Баха, сочинения которого редко звучат в России. Одна из органных трио-сонат Баха – шедевр, где за краткое время разворачивается целая музыкальная история. Церковная соната для флейты и органа Мартена, самобытного швейцарского композитора, использующего в своём творчестве синтез додекафонии и классической тональной системы. Симфонические возможности органа представлены хитами Видора, один их которых прозвучит в транскрипции для флейты и органа. И, наконец, сочинение, давшее название всему концерту – сочинение нашего гениального современника, органиста, композитора и орнитолога Оливье Мессиана. «Вспышка радости» – обещание весны в последний, самый суровый месяц петербургской зимы.

Исполнители

Лауреаты международных конкурсов

Кристина Панова, флейта

Виктория Шорохова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

9 февраля 2019, суббота, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Орган и арфа. «В предчувствии весны».

В самый лютый зимний месяц петербургские музыканты Мария Лобецкая и Антонина Шишканова поделятся с замерзшей петербургской публикой Предчувствием весны, которую все мы так ждем, едва она закончится. Беспредельные возможности Короля инструментов в сочетании с хрустальным звучанием арфы откроют удивительно зримый мир неиссякаемых весенних образов. Оригинальные виртуозные пьесы для арфы соло и арфы в сопровождении органа представлены сочинениями Цабеля, Холли, Дамаза и Гранжани. Сольный орган – сочинениями Баха и Мендельсона. Весна из «Четырёх времен года» неугомонного венецианца Вивальди прозвучит в авторской версии Марии Лобецкой для органа, как и Март с Апрелем из непревзойденной сезонной энциклопедии Чайковского «Времена года». Арфовая версия Мая откроется по-новому в переложении Антонины Шишкановой. В предчувствии весны – концерт для всех, кто устав от темных и длинных зимних вечеров, хочет побыстрее указать её Величеству Весне кратчайший путь в Петербург.

Исполнители

Лауреаты международных конкурсов

Мария Лобецкая, орган

Антонина Шишканова, арфа

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

15 февраля 2019, пятница, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Орган и труба: барокко и современность

Бах, Альбинони, Хиндемит, Эбен

Концерт молодых и ярких музыкантов Анны и Алексея Ивановых предоставляет публике редкую возможность – побывать в течение одного вечера в блистательной атмосфере барокко и непредсказуемой эклектичности бытия наших дней. Органный концерт Баха в неожиданном переложении для Короля инструментов и трубы. Органная фантазия его самого успешного и творчески плодовитого сына Карла Филиппа Эммануила. Особый британский колорит самого известного и яркого представителя стиля барокко Туманного Альбиона Генри Перселла. Мост в современность откроет соната для трубы в сопровождении органа Хиндемита – одного из крупнейших немецких композиторов своего времени, который чутко откликаясь на бег времени, высказывался абсолютно особым музыкальным языком, не следуя веяниям моды. И, наконец, постмодернистский шедевр выдающегося чешского композитора Петра Эбена – одна их частей цикла «Окна», написанного под впечатлением витражей, созданных Марком Шагалом в соборе Иерусалима. Орган и труба: барокко и современность – путешествие во времени.





Исполнители:

Квинтет духовых инструментов солистов Мариинского театра Brass Baroque:

Алексей Иванов, труба

Юрий Смирнов, труба

Захар Кацман, валторна

Михаил Винницкий, тромбон

Глеб Корчагин, туба

Лауреаты международных конкурсов

Анна Иванова, орган

Алексей Иванов, труба

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

16 февраля 2019, суббота, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Органный концерт.

«Время без границ – музыка барокко и романтизма»

Бах, Гендель, Мендельсон

Сонаты и пьесы для виолончели и флейты в сопровождении органа, а также сочинения для сольного органа представят петербургские музыканты Анна Калинкина, Инна Черепанова, Кирилл Ткаченко. Искрящаяся причудливыми ритмами и гармониями картина Европы эпохи одного из самых непредсказуемых музыкальных стилей – БАРОККО, предстанет в ипостасях двух самых «барочных» стран – Германии и Италии. Старший современник Баха Тундер и живший в одно время с лейпцигским кантором Гендель. Самый талантливый сын Иоганна Себастьяна – Карл Филипп Эммануил. Малоизвестный в России итальянец Атилио Малакия Ариости. Романтическая нота концерта – знаменитая пьеса Kol Nidrei для виолончели и органа Макса Бруха и двухчастная органная соната Мендельсона – смелого и талантливого реформатора жанра органной сонаты. Ещё одно открытие концерта – сочинение Сесиль Шаминад, пианистки и композитора, чей самобытный талант был по достоинству оценен Сен-Сансом и Бизе. Близкое к человеческому голосу звучание виолончели и чистый прохладный тембр флейты в сочетании с богатейшими звуковыми возможностями органа погрузят публику в нескончаемый поток самых многообразных эмоций. «Время без границ – музыка барокко и романтизма» – празднество стилей в течение одного зимнего вечера.





Исполнители:

Лауреат международных конкурсов

Анна Калинкина, орган

Инна Черепанова, флейта

Кирилл Ткаченко, виолончель

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

22 февраля 2019, пятница, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Февральский звездопад. Органно-вокальный гала

Молодые успешные музыканты, воспитанники первого музыкального вуза России, Санкт-Петербургской консерватории, поделятся своим мастерством и талантом в грандиозном гала концерте «Февральский звездопад». Название концерта говорит само за себя. В этот вечер публика получит уникальную возможность познакомиться со звездами, недавно зажегшимися на небосклоне планеты Музыка. В концерте выступят органисты и обладатели самого уникального в мире инструмента – голоса. Авторы идеи вокально-органного марафона – Даниэль Зарецкий., один из самых известных и востребованных органистов современности, воспитавший плеяду учеников, неизменно блистающих на престижных музыкальных конкурсах мира и уже хорошо известных, несмотря на молодость, и доцент Консерватории Татьяна Литвинова, автор уникального курса по тембровому сольфеджио для пианистов,оркестрантов, вокалистов, композиторов. Органисты в ансамбле с многочисленными певцами исполнят сочинения из золотого фонда барокко и романтизма, в числе которых Бах и Гендель, Перголези и Бем, Регер и Вьерн. Прозвучат и сочинения для Короля инструментов. Концерт завершится сольным выступлением заслуженного артиста России, профессора Даниэля Зарецкого.

Исполнители:

Станислав Аверьянов

Сергей Андрияненков

Анна Викулина

Самира Галимова

Дарья Козлова

Наталья Мананникова

Светлана Мананникова

Евгения Резникова

Диана Удовиченко

Мария Шуляковская

ВОКАЛ

Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий, орган

Лауреаты международных конкурсов

Алие Абдурашитова

Ирина Козлова

Елена Малева

Ирина Маркелова

Мария Никифорова

Лилия Печенкина

Екатерина Хасьянова

Елизавета Шабалина

ОРГАН

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

23 февраля 2019, суббота, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

SAX-FANTASIE: орган и саксофон

Бах, Стэнли, Пьяццолла

Программа

Саксофон и орган. Дуэт Юлии Черкасовой и Екатерины Маришкиной. До недавнего времени оба этих инструмента считались мужскими, но теперь стереотип сломан. О безграничных возможностях Короля инструментов известно давно, а на что же способен саксофон? Ртактически он может все – от джаза до исполнения академической музыки, начиная с барокко и до наших дней. Орган же, также достаточно давно заявил о себе как об инструменте, на котором просто потрясающе заучит джаз. Но сегодня джаза не будет. На саксофоне в ансамбле с органом прозвучат пьесы Баха и Генделя, Жубера и Пьяццоллы. Настоящая «бомба» – Греческая сюита выдающегося испанского саксофониста и композитора Педро Итуральде, соединившего в своём творчестве фламенко джаз и фольклор.

Сольный орган удивит редко звучащими сочинениями британца, представителя позднего барокко Чарльза Джона Стэнли и выдающегося узбекского композитора французского происхождения Григория Мушеля. SAX-FANTASIE – соединение несоединимого, ломка стереотипов, яркие и незабываемые впечатления.

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Екатерина Маришкина, орган

Юлия Черкасова, саксофон



