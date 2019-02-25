ИА «Ореанда-Новости». В Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии (Санкт-Петербург) в марте пройдёт очередной цикл концертов «Время органа». Вниманию слушателей будут представлены лучшие произведения композиторов различных стран и эпох. Начало концертов - в 20:15. Посетить их можно по адресу: 1 Красноармейская, 11, станция метро Технологический институт.



1 марта 2019, пятница, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Четыре века органа

Фрескобальди, Бах, Карг-Элерт, Бове

В бескрайнее органное путешествие приглашает московская гостья фестиваля Мария Моисеева. Абсолютное погружение в богатство жанров, стилей, стран и эпох произойдет в течение одного весеннего вечера. Многочисленные страны Европы, среди которых Германия, Испания Италия, Франция и Россия, представлены самой разнообразной музыкой. Это раннее барокко Фрескобальди и творчество старшего современника Баха – Бема. Вершина немецкого барокко и Мекка всех органистов – Бах, в очередной раз поразит воображение монументальной Пассакалией. Баталья Хосе Торреса погрузит в яростное сражение двух армий. Особая нотка концерта – Вариации на баскскую тему Хесуса Гуриди, писавшего в традициях позднего романтизма, идущего от Вагнера и одновременно находящегося под сильным влиянием самобытной культуры басков. И, наконец, Карг-Элерт, композитор-романтик, в чьей музыке органично переплелись немецкая и французская органные традиции. Четыре века органа – уникальная возможность услышать Короля инструментов во всей его полноте.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Мария Моисеева, орган

Москва

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





I Органный фестиваль Великопостных концертов

2 марта 2019, суббота, 20:15

Весеннее наваждение

Бах, Гендель, Франк

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)

Начало марта. Зима не отступает, но первые аккорды пробуждения природы уже начинают будоражить воображение. В самом начале весны успешная и яркая молодая органистка Елизавета Шабалина выступит в ансамбле с уникальным музыкантом – контратенором и трубачом Геннадием Никоновым. Музыканты представят яркую и разнообразную программу: сочинения Генделя, Брунса и Баха погрузят в причудливый и непредсказуемый мир Барокко. Романтическое настроение создадут шедевры Франка и Шуберта. Поразят своей самобытностью оригинальные сочинения и транскрипции для трубы Штамма и Бабаджаняна. Неповторимое сочетание редкого тембра голоса и особая энергетика храма. Весеннее наваждение – концерт, приближающий приход весны.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Геннадий Никонов, труба, контратенор

Елизавета Шабалина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





I Органный фестиваль Великопостных концертов

9 марта 2019, суббота, 20:15

Бах и немецкие романтики

Бах, Мендельсон, Райнбергер

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)





В концерте немецкого органиста Штефана Кислинга с Бахом встретятся Мендельсон и Райнбергер. Великий лейпцигский кантор будет представлен камерной хоральной прелюдией и Фантазией и фугой соль минор — одним из самых известных и гениальных его творений.

Выдающийся немецкий романтик Феликс Мендельсон Бартольди, заново открывший миру Баха, был блестящим органистом и импровизатором. Из многочисленных импровизаций и эскизов для органа сложились отдельные пьесы, которые легли в основу знаменитых Шести сонат – настоящего прорыва в мире органной сонаты XIX века. Романтическую тему органной сонаты продолжит опус Йозефа Райнбергера, чей 180-летнитй юбилей отмечается в этом году. Мастер контрапункта и композиции, Райнбергер создал чудесные по своей мелодичности шедевры. Бах и немецкие романтики – путешествие в одну из самых органных стран мира – Германию.





Исполнитель:

Штефан Кисслинг, орган

Лейпциг, Германия

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

I Органный фестиваль Великопостных концертов

10 марта 2019, воскресенье, 20:15

Германия и Франция – королевы органа

Бах, Бем, Видор Дюрюфле, Мессиан

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)

Музыка двух самых органных стран мира – Германии и Франции – прозвучит в программе петербургской органистки Елизаветы Рулевой «Германия и Франция – королевы органа». Органная Германия представлена золотым репертуаром барокко с лёгким экскурсом в эпоху романтизма – это Бах, его старший современник Бем и Риттер. Гениальное наследие Баха – точка отсчета в истории органного искусства, оказавшее влияние на композиторов разных стран и эпох. Новая эра органа началась во Франции с появлением симфонического органа, связанного с именем знаменитого французского органостроителя-новатора Аристида Кавайе-Колля. Он реконструировал духовые органы так, что они смогли соперничать со звучанием целого симфонического оркестра. Жанр органной симфонии родился именно во Франции, в нем преуспели такие выдающиеся композиторы, как Видор и Вьерн. Французская тема будет продолжена обращением к Месcиану, гениальному органисту, пианисту композитору и орнитологу, сочинения которого сложно отнести к какому-либо музыкальному направлению XX века. Неожиданный и дерзкий финал концерта – знаменитая «Астурия» Исаака Альбениса в органной версии нашего современника Алексея Курбанова с виртуозной партией для педали соло!





Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Елизавета Рулева, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

I Органный фестиваль Великопостных концертов

16 марта 2019, суббота, 20:15

Вечер шедевров. Голос и орган

Бах, Мендельсон, Глюк.

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)

Вечер шедевров – драгоценные страницы органного репертуара и арии роскошной эпохи барокко в концерте Юлии Яковенко и Елены Малевой. Сочинения Баха, приоритетным и любимым инструментом которого неизменно оставался орган, раскроют органный мир композитора во всей полноте – от хоральных прелюдий и трио-сонаты, до развернутой и величественной Прелюдии и фуги до мажор. Эволюцию жанра органной сонаты публика оценит, прикоснувшись к творчеству Мендельсона. Выдающийся романтик, Мендельсон в течение всей жизни неизменно опирался на композиторскую традицию Баха. Его Шесть сонат для органа, число которых соответствует числу органных трио-сонат Баха, исполнены стилистического разнообразия, они переворачивают новую страницу в истории жанра. Особый колорит концерту придаст звучание арий Глюка, Монтеверди, а также органный хит эпохи романтизма – знаменитая Токката Эжена Жигу.





Исполнитель:

Елена Малева, орган

Юлия Яковенко, сопрано

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

I Органный фестиваль Великопостных концертов

17 марта 2019, воскресенье, 20:15

Душа южной ночи: голос и орган.

Вивальди, Верди, Вила-Лобос

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)

Арии из золотого оперного репертуара исполнит любимая публикой певица, лауреат многочисленных престижных конкурсов Александра Зарянкина. Неповторимое по тембру и богатству сопрано певицы откроется публике новыми гранями в ансамбле с талантливой органисткой Екатериной Маришкиной. Арии из опер Верди и Пуччини, Джордано и Маркези, а также проверенный временем вокальный хит – ария из Бразильской бахианы №5 Вила-Лобоса, обретут второе рождение в непривычном сочетании с Королем инструментов. Орган соло будет представлен струнным концертом Вивальди «Великий Могол» – одним их самых известных переложений опусов «неистового аббата» для органа, мастерски сделанный Бахом. Публике также представится редкая возможность познакомиться с органным творчеством Хесуса Гуриди, представителя позднего романтизма, соединившего в своём творчестве традиции Вагнера и баскской национальной музыки. Душа южной ночи – концерт, погружающий в жаркую энергетику Средиземноморья.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Александра Зарянкина, сопрано

Екатерина Маришкина, орган

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)







I Органный фестиваль Великопостных концертов

23 марта 2019, суббота, 20:15

От хорала до вальса

Бах, Моцарт, Шостакович

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)

Калейдоскоп жанров, стран и эпох в концерте известной петербургской органистки Елены Антипиной «От хорала до вальса». Хоральные прелюдии Баха и его предшественника Тундера познакомят публику с жанром, рождение и расцвет которого неразрывно связан с Германией. Сочинение основанное на мотиве хорала, достигло своего апогея в творчестве Баха, написавшего 46 хоральных прелюдий объединённых в цикл «Органная тетрадь». В XIX и XX веках множество хоральных прелюдий было написано в стиле романтизма, например, Иоганнесом Брамсом и Максом Регером. Хоральные прелюдии пишутся и по сей день. Анданте для механического органа Моцарта представит публике ещё одну грань творчества австрийского гения, практически не писавшего для Короля инструментов. Линия барокко плавно соединится с эпохой романтизма в органной версии Полонеза Огинского. «Серьезность» драматургии концерта оживит Юмореска Йона, а в его финале орган неожиданно встретится с Вальсом ре-минор из Оркестровой сюиты № 2 Шостаковича.





Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Елена Антипина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

I Органный фестиваль Великопостных концертов

24 марта 2019, воскресенье, 20:15

Весенняя пастораль – саксофон и орган

Бах, Рахманинов, Мусоргский

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)

Последняя неделя марта – ещё несколько шагов к встрече с долгожданной весной. Весенняя пастораль – дуэт саксофона и органа, ансамбль Ольги Поповой и Юлии Глазковой. До недавнего времени игра на этих инструментах была исключительно мужской привилегией, но теперь все обстоит иначе. О необъятных возможностях органа мы знаем очень давно, а чем может поразить саксофон? Фактически он может исполнить любую музыку – от джаза до классики. На саксофоне в ансамбле с органом прозвучат пьесы Баха и Гильмана, шедевр Шуберта Ave Maria и бессмертное Адажио Альбинони, Вокализ Рахманинова и даже «Картинки с выставки» Мусоргского! Любителям джаза музыканты предлагают пьесу Интрада in jazz Иоганнеса-Маттиаса Михеля. Сольный орган представлен сочинениями Баха и Брамса.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Ольга Попова, саксофон

Нижний Новгород

Юлия Глазкова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





I Органный фестиваль Великопостных концертов

30 марта 2019, суббота, 20:15

Река памяти: Реквием Дюрюфле и Утешение Листа

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)

Конец марта в фестивальной программе Великопостных концертов ознаменован исполнением Реквиема Мориса Дюрюфле. Любимый публикой хор «Петербургские серенады» под руководством яркого и талантливого маэстро Егора Лосева и хорошо известная в России и за рубежом органистка Екатерина Маришкина представят редко исполняемое сочинение Мориса Дюрюфле – Реквием. Оно датируется 1947 годом и посвящено памяти отца композитора. В центре повествования – трагедия Второй мировой войны. В Реквиеме объединены традиции григорианского хорала и романтические гармонии. Полифоническое звучание хора подчеркивает глубину и значимость драматургии этого удивительного музыкального действа. Дюрюфле – продолжатель традиций отца-основателя французской органной романтической школы – Сезара Франка. Ярко одаренный композитор и виртуозный органист, он по праву снискал славу последнего французского романтика. Достойное обрамление Реквиема – две пьесы Ференца Листа: Утешение и Nun danket alle Gott, а также одно из сочинений Иоганна Себастьяна Баха для сольного органа.





Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Царскосельский камерный хор

Петербургские серенады

Художественный руководитель Егор Лосев

Екатерина Маришкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





31 марта 2019, воскресенье, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Вивальди, Пьяццолла, Стравинский, Татаринов

Времена года +

Вивальди, Чайковский, Пьяццолла

(Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии,

1я Красноармейская, ул. д. 11)





Неповторимое звучание редкого музыкального инструмента – альтовой домры в ансамбле с органом продемонстрируют Иван Амолин и Мария Лобецкая. Оригинальная звуковая палитра альтовой домры ещё более ярко подчеркивается тембровым многообразием органа. В концерте прозвучат фрагменты из самых известных и любимых публикой циклов «Времена года». Вивальди, Пьяццолла и Чайковский. Яркие и неожиданно заигравшие новыми гранями знакомые мелодии в переложении для альтовой домры и органа, а также сольного органа сделаны самими музыкантами. Сюрприз концерта – итальянский колорит в сюите Стравинского и кельтская тема, представленная в сочинениях наших современников – Ханса-Андре Штамма и молодого, но уже достаточно громко заявившего о себе органиста и композитора Ивана Татаринова, написавшего «Кельтский танец» специально для Ивана Амолина и Марии Лебедевой. Времена года +. Многообразие звуковой палитры и галерея контрастных образов.





Исполнители:

Лауреат международных конкурсов

Иван Амолин, домра альт

Мария Лобецкая, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



