Этой наградой отмечают лучших представителей из области балетного искусства, а также хореографов, композиторов и художников.27 претендентов на приз ждали своих оценок от представителей жюри. В этом году судьбу балерин и танцовщиков решали представители балетного искусства и руководители театров таких стран как Франции, Нидерландов, России и Соединённых Штатов Америки. За три часа церемонии были названы имена лучших в этой профессии.Приз "Лучшая танцовщица" поделили сразу две балерины: Элиза Каррильо Кабрера из Берлинского балета и Эшли Баудер из Нью-Йорка. Специалисты в хореографическом деле также получили сегодня два приза «Бенуа». Это немецкий балетмейстер Кристиан Шпук за балет «Зимний путь», презентованный на сцене Цюрихского балета на музыку австрийского композитора Франца Шуберта и немецкого композитора и дирижёра Ханса Зендера. Второй хореограф Фредерик Бенке Ридман из Стокгольма отмечен призом за «Дуэт с индустриальным роботом». Из-за большого веса механический участник этого необычного дуэта остался дома. Ридман приехал в столицу за "Бенуа" в одиночестве.Специальный российско-итальянский приз «Бенуа – Мясин» был вручён танцовщице Гамбургского балета Анне Лаудере. Приз «Бенуа» в номинации «За жизнь в искусстве» достался чешскому хореографу Иржи Килиан.Приз и фестиваль «Бенуа танца» были названы в честь художника Александра Бенуа. В 1992 году внучатый племянник Александра Бенуа, французский архитектор Игорь Устинов создал статуэтку, вручаемую победителям в качестве премии.