ИА «Ореанда-Новости». Весь Совет Академии Сезара, французского эквивалента «Оскар», подал в отставку на волне критики номинации на 12 премий фильма Романа Полански.

Решение почтить память Полански возмутило феминистские группы и привело к призывам к бойкоту. Сотни актёров, продюсеров и режиссёров также призвали к реформе.

Польско-французский режиссёр находится в розыске в США за изнасилование 13-летней девочки с 1970-х годов.

Решение César Academy уйти в массовом порядке стало шоком в преддверии 45-й церемонии награждения в Париже, которая состоится 28 февраля.

В заявлении в четверг вечером академия сообщила, что совет «единогласно решил уйти в отставку», чтобы «почтить тех мужчин и женщин, которые сделали кино в 2019 году, найти спокойствие и гарантировать, что фестиваль кино останется именно таким фестивалем».