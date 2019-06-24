ИА "Ореанда-Новости" Во всех музейных организациях Московской области должны появиться мультимедийные гиды. Такое заявление сделала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева на открытии Фестиваля искусств имени П.И.Чайковского.

Вопрос оснащения музеев современными мультимедийными технологиями стоит перед ведомством давно. Мультимедийные гиды, уже установленные в ряде музеев Московской области, помогают посетителям создать элемент виртуальной реальности. До конца текущего года ещё шесть музеев должно быть оборудовано такими технологичными устройствами, заявила Нармин Ширалиева. В их число вошёл и Государственный музей-заповедник имени П.И. Чайковского, расположенного в городе Клин.

В планах министерства культуры Московской области цифровизация двенадцати областных музеев. В настоящий момент мультимедийный гид уже установлен в музее-заповеднике имени А.С. Пушкина «Большие Вязёмы». По словам посетителей, мультимедийный гид – это не просто записанная на носитель аудиопрограмма, рассказывающая гостям музея об экспонатах. Эта новинка включает в себя и некую часть дополненной реальности. Запись возможно загрузить себе на смартфон или планшет. Музей-заповедник А.С. Пушкина и музей-заповедник П.И. Чайковского являются пилотными проектами в процессе цифровизации музейного пространства.

Стоит отметить, что Пятый Международный фестиваль искусств имени П.И. Чайковского, который проходит в подмосковном Клину, осуществлён благодаря Губернаторской программе «Наше Подмосковье». Проект был поддержан Министерством культуры Российской Федерации. Фестиваль ожидает гостей до 30 июня.