ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 18 октября, весь мир отмечает один из самых «сладких» праздников – Всемирный день конфет. Этот день посвящён сладостям, которые ещё в недавнем прошлом считались лекарствами и продавали их исключительно в аптеках.

Считается, что первыми производителями конфет были жители Древнего Египта. По удачному стечению обстоятельств египтяне открыли для себя рецепт смешения орехов, мёда и инжира. До настоящего времени сладости из арабских стран пользуются высокой популярностью у сладкоежек. Примечательно, что арабские народы стали первыми использовать сахар при изготовлении конфет. Помимо обязательного компонента в виде орехов, в состав конфет часто входили сухофрукты. Жители Древней Руси использовали при изготовлении леденцов кленовый сироп, мёд и другие продукты.

Люди быстро заметили, что употребление сладостей приводит к хорошему настроению. Это привело к тому, что конфеты, выполненные из шоколада, стали продавать в аптеках – их рекомендовали как лекарственное средство. Аптекари предлагали широкий ассортимент конфет как лекарств против кашля или нервных расстройств.

Если в XIX веке производство конфет было на основе ручного труда, и сладости, по сути, являлись штучным товаром, то XX век ознаменовался массовым производством конфет. Здесь возникла, что называется, «палка о двух концах». С одной стороны, сладости стали более доступными – их могли позволить себе и менее обеспеченные люди. С другой – при производстве многие натуральные продукты были заменены на аналоги химического происхождения. Современный состав конфет можно с уверенностью назвать вредным для здоровья человека. Однако, в последнее время наблюдается тенденция к возврату старых традиций изготовления конфет и использования исключительно натуральных ингредиентов.