Установка объекта состоялась в рамках проведения фестиваля «Nauka 0+».

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Фонда инфраструктурных и образовательных программ, в субботу 12 октября и воскресенье 13 октября пройдёт интерактивная акция под названием «CO2 Killers». Начало мероприятия запланировано на одиннадцать часов утра, закончится акция в семь вечера. Среди наиболее интересных объектов инсталляции можно выделить веловетрогенератор. Его цель – продемонстрировать посетителям о влиянии личного транспорта на уровень выбросов оксида углерода. Объект показывает, насколько можно снизить это воздействие, пересев с личного автомобиля на общественный транспорт.

Напомним, что с 11 по 13 октября в московском парке «Зарядье» проходит Всероссийский фестиваль «Nauka 0+». Организаторы фестиваля в качестве ключевой темы предложили периодическую таблицу химических элементов. В этом году исполняется сто пятьдесят лет со дня открытия этой таблицы русским химиком Дмитрием Менделеевым. В течение трёх дней в парке пройдёт около двух тысяч мероприятий. Среди них лекции, научные шоу, дискуссии, просмотр фильмов, интерактивные выставки. Посетители «Зарядья» смогут даже пообщаться со специалистами, находящимися на Международной космической станции. В планах организаторов фестиваля науки принять около одного миллиона гостей. Примечательно, что в текущем году к научному событию присоединились школы, сотрудники высших учебных заведений, музеев и научных центров страны.