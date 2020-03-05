ИА «Ореанда-Новости».Marvel Comics представит новую команду супергероев. Персонажи станут олицетворением Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса. Сюжет развернётся после выхода государства из Евросоюза.

Новый комикс о жизни Великобритании после Brexit и попытках сохранить единство внутри государства представит Marvel Comics. Автором будущей серии станет Пол Грист. Лидером новой команды будет темноволосая женщина по имени Британия с щитом, на котором изображен лев как традиционный символ государства. Её союзниками и друзьями станут рыжеволосая шотландка Келпи, валлийка Хор, способная голосом раскалывать горы, и Змея из Северной Ирландии, скрывающий своё лицо. Кроме того, в состав команды войдёт уже знакомый персонаж, созданный ещё в 70-х годах прошлого века, Юнион Джек. Его одежда напоминает флаг Соединенного Королевства.

Правительство наймет супергероев, чтобы сплотить страну после Brexit. Их совместная работа должна стать примером для подражания. Всего сюжет охватить около сорока лет истории государства.