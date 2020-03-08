ИА «Ореанда-Новости». Американское издательство отменило планы по публикации мемуаров кинорежиссера Вуди Аллена.

Hachette Book Group (HBG) выступила с эти заявлением в пятницу. Это произошло на следующий день после протестов её сотрудников против публикации книги в Нью-Йорке и Бостоне.

Сын и дочь Аллена выступили с осуждающими заявлениями в адрес издательства.

Журналист Фарроу написал книгу для HBG в прошлом году, в которой рассказал, как знаменитости избегают наказания за преступления. В ней и вскрылись подробности о противоправной деятельности режиссёра, правда пока ещё недоказанной.

Его приемная сестра Дилан Фарроу обвинила Аллена в сексуальном насилии над ней в 1992 году. Девочке тогда было семь лет. Кинорежиссёр отрицает вину. Расследование по этому делу было проведено ещё в девяностые, но не привело к уголовному обвинению.

Права на книгу, похоже, были приобретены HBG в прошлом году, но объявление о том, что она будет выпущена в апреле, появилось только на этой неделе.

