ИА «Ореанда-Новости» Известному музыканту и певцу Вячеславу Бутусову указом президента Владимира Путина присвоено звание заслуженного артиста России. «Присвоить почетное звание «Заслуженный артист России» Бутусову Вячеславу Геннадьевичу – артисту общества с ограниченной ответственностью «Ю-Питер», город Санкт-Петербург», – сказано в документе.

Бутусов стал популярен в качестве лидера легендарной рок-группы Nautilus Pompilius, которая была создана в Свердловске в 1982 году. В 1997 году коллектив распался, и Бутусов на протяжении некоторого времени выступал сольно. В 2001 году музыкант создал группу «Ю-Питер». В 2017 году Бутусов объявил о распаде команды.

В 2011 году артист был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большие заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.