ИА «Ореанда-Новости». Как оказалось, различные диалекты валерианского языка фантастической вселенной «Игры престолов», лингвистически верны. Они были написаны лингвистом Дэвидом Дж. Петерсоном, который создал более 50 вымышленных языков, в основном для кино и телешоу. Он создал валерианский язык, как настоящий, почти с нуля, с грамматикой и правилами. Лингвист опирался лишь на несколько слов и предложений, которые автор Джордж Р. Р. Мартин включил в свои книги «Песнь льда и пламени». К примеру, «Валар моргулис» («Все люди должны умереть» или «Валар дохаэрис» («Все люди должны служить»).

Петерсон также разработал ещё один из вымышленных языков, которые можно услышать в «Игре престолов»: дотракийский, на котором говорит персонаж Джейсона Момоа Кхал Дрого и его племя. Лингвист разработал этот язык первым для участия в онлайн-конкурсе, организованном продюсерами шоу перед первым выпуском сериала. Сегодня в дотракийском языке около 4 тыс. официальных слов, а в валерианском - около 2 тыс. Популярная онлайн-платформа обучения Duolingo даже включила в свои предложения «высокий валерианский» - самый благородный из валерианских диалектов, и на сегодняшний день уже 1,2 миллиона поклонников сериала записались на этот курс. Как сообщает Duolingo, «высокий валерианский» особенно популярен в Великобритании, где его изучают около 100 тыс. человек. Это больше, здесь говорят на традиционных языках, таких как ирландский иили гэльский.

С момента появления Интернета популярность искусственно созданных языков- «конлангов» значительно выросла. Среди наиболее известных вымышленных языков - клингонский из «Звёздного пути». Он заслужил уже, буквально, культовый статус после 1990-х годов, и его создатель Марк Окранд регулярно выпускает новые слова. Этот язык также доступен на Duolingo, наряду с Na'vi из блокбастера 2009 года «Аватар» и эльфийским языком из саги Джона Толкиена «Властелин колец».

Конечно, изучение вымышленного языка имеет небольшое практическое значение. Но, как отмечает лингвист Дэвид Дж. Петерсон, изучение искусственного языка, на котором никто не говорит в реальной жизни, улучшает вашу способность к изучению иностранных языков. Вы тренируете ту же часть своего мозга. И чем больше языков вы изучаете, тем легче становится изучать ещё один!