ИА «Ореанда-Новости». Близкие Заворотнюк отреагировали на выписку актрисы.

Анастасию Заворотнюк выписали из московской клиники. Один из близких людей актрисы прокомментировал ситуацию, сказав, что выписка не всегда означает хорошие новости.

Директор Анастасии на вопросы ответила лишь «Доброго дня. Спасибо вам», чем только подстегнула догадки прессы.

Источники сообщают, что актриса покинула клинику в выходной день, чтобы привлечь как можно меньше внимания. Также сообщается, что пока она пребывала на лечении, она была под другим именем и с другой датой рождения.

Актриса должна продолжить лечение в другой клинике.

Заворотнюк проходит курс лечения после того, как у неё диагностировали рак мозга.