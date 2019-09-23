Сам фильм выйдет через сто дней.

Сюжет нового фильма повествует о событиях, которые происходят спустя три года после того, как корабль инопланетных существ приземлился в столичном районе Чертаново. Об этом был предыдущий фильм Фёдора Бондарчука под названием «Притяжение». Жизнь главных героев фильма разделилась на две части. Юлия Лебедева стала единственной представительницей человеческой цивилизации, которая смогла контактировать с пришельцами. Министерство обороны страны немедленно обратило внимание на эту девушку - она становится объектом для исследований военных сил. В девушке обнаруживаются неизведанные науке силы, которые становятся главным предметом изучения в секретных лабораториях. Властные структуры пытаются разгадать природу появления и развития этих сил в героине Ирины Старшенбаум.

Однако, главная героиня становится интересна не только обычным людям. На неё началась охота со стороны инопланетных существ. Таким образом, над планетой возникла реальная угроза вторжения. О том, какие силы помогут людям избежать этого и победить в предстоящей борьбе, расскажет новый фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение».

Телевизионный канал «Россия 1» поддержал этот проект. В фильме примут участие такие российские актёры как Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

Предыдущая кинолента Бондарчука «Притяжение» вышел два года назад. В российском прокате этот фильм собрал более одного миллиарда рублей, став одним из самых успешных в современном отечественном кинематографе. Стоит отметить, что премьера нового фильма «Вторжение», являющегося продолжением «Притяжения», запланирована на 1 января будущего года.