Фильм является экранизацией рассказа Стивена Кинга и его сына.

Произведение, которое написал американский писатель Стивен Кинг совместно со своим сорокасемилетним сыном Джо Хиллом, было опубликовано в шесть лет назад. Рассказ под названием «В высокой траве» (или «In the Tall Grass») печатали частями в одном из американских журналов. В то время это произведение было положительно встречено поклонниками, которые охарактеризовали его как рассказ в духе «старого доброго Кинга». В центре сюжета рассказа история о том, как брат и сестра путешествуют на автомобиле по территории американских штатов. По пути они застревают в Канзасе – в этом месте молодые люди услышали крики ребёнка о помощи. Направившись его спасать, они сами заблудились в поле, где и произошла их встреча с самым настоящим злом.

Трейлер доступен для просмотра на официальном YouTube-канале американского поставщика фильмов и сериалов «Netflix». Первые комментарии к ролику довольно восторженные – ролик получился, действительно, атмосферным и зловещим. Режиссёром картины выступил Винченцо Натали, ранее известный по работам «Куб», «Кодер» и «Химера». Главные роли в киноленте принадлежат Патрику Уилсону, игравшему в «Фарго», «Хранители» и «Заклятие», Харрисону Гилбертсону («Пикник у Висячей скалы») и Рейчел Уилсон, известная по фильму «Боишься ли ты темноты?».

Мировая премьера фильма «В высокой траве» запланирована на 4 октября.

Напомним, что ранее вышел тизер сериала по ещё одному произведению Стивена Кинга «Касл-рока». К выходу готовится уже второй сезон сериала.