Такое заявление сделал министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский на общем собрании Союза музеев России, состоявшегося в столице.Музейный проект "Сокровища музеев России" приобрел популярность в регионах страны в 2018 году. В московском центральном выставочном зале "Манеж" выставка работала осенью 2018 года.Было принято решение усовершенствовать её структуру - разъединить её на составляющие фрагменты и отправить в своеобразное турне по городам России, заявил Мединский. Выставку представят в таких городах как Омск, Воронеж, Тюмень, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань, Пермь, Южно-Сахалинск. В планах организаторов выставки посещение "Сокровищ музеев России" семью миллионами жителей.Примечательно, что экспонаты местного музея изобразительных искусств имени Врубеля также входят в состав выставки. Её работа продлится один месяц, после чего продолжит своё шествие по другим городам-участникам. Жители восьми городов России смогут увидеть будут живописные полотна таких известных русских художников как Федор Рокотов, Илья Репин, Валентин Серов, Иван Крамской, Иван Айвазовский, Исаак Левитан и Архип Куинджи.Первая выставка в "Манеже" прошла в рамках церковно-общественного форума «Православная Русь — ко Дню народного единства». Выставка включала в себя живописные полотна из многих региональных музеев.