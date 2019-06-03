03.06.2019, 22:17
Выставка "Сокровища музеев России" отправилась в Омск
ИА "Ореанда-Новости" Самая востребованная в ушедшем году выставка "Сокровища музеев России" будет презентована в крупнейшем сибирском городе Омске. Такое заявление сделал министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский на общем собрании Союза музеев России, состоявшегося в столице.
Музейный проект "Сокровища музеев России" приобрел популярность в регионах страны в 2018 году. В московском центральном выставочном зале "Манеж" выставка работала осенью 2018 года. Она представляет собой сборную выставку экспонатов, представленных различными региональными музейными организациями. Было принято решение усовершенствовать её структуру - разъединить её на составляющие фрагменты и отправить в своеобразное турне по городам России, заявил Мединский. Выставку представят в таких городах как Омск, Воронеж, Тюмень, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань, Пермь, Южно-Сахалинск. В планах организаторов выставки посещение "Сокровищ музеев России" семью миллионами жителей.
В октябре этого года Омск готов принять "Сокровища музеев России" у себя. Примечательно, что экспонаты местного музея изобразительных искусств имени Врубеля также входят в состав выставки. Её работа продлится один месяц, после чего продолжит своё шествие по другим городам-участникам. Жители восьми городов России смогут увидеть будут живописные полотна таких известных русских художников как Федор Рокотов, Илья Репин, Валентин Серов, Иван Крамской, Иван Айвазовский, Исаак Левитан и Архип Куинджи.
Первая выставка в "Манеже" прошла в рамках церковно-общественного форума «Православная Русь — ко Дню народного единства». Выставка включала в себя живописные полотна из многих региональных музеев. Она стала наиболее посещаемой выставкой, что позволило ей занять лидирующую строчку в списке пятидесяти самых масштабных выставок в России. Посетителями стали свыше 250 тысяч человек за всё время экспонирования.
Музейный проект "Сокровища музеев России" приобрел популярность в регионах страны в 2018 году. В московском центральном выставочном зале "Манеж" выставка работала осенью 2018 года. Она представляет собой сборную выставку экспонатов, представленных различными региональными музейными организациями. Было принято решение усовершенствовать её структуру - разъединить её на составляющие фрагменты и отправить в своеобразное турне по городам России, заявил Мединский. Выставку представят в таких городах как Омск, Воронеж, Тюмень, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань, Пермь, Южно-Сахалинск. В планах организаторов выставки посещение "Сокровищ музеев России" семью миллионами жителей.
В октябре этого года Омск готов принять "Сокровища музеев России" у себя. Примечательно, что экспонаты местного музея изобразительных искусств имени Врубеля также входят в состав выставки. Её работа продлится один месяц, после чего продолжит своё шествие по другим городам-участникам. Жители восьми городов России смогут увидеть будут живописные полотна таких известных русских художников как Федор Рокотов, Илья Репин, Валентин Серов, Иван Крамской, Иван Айвазовский, Исаак Левитан и Архип Куинджи.
Первая выставка в "Манеже" прошла в рамках церковно-общественного форума «Православная Русь — ко Дню народного единства». Выставка включала в себя живописные полотна из многих региональных музеев. Она стала наиболее посещаемой выставкой, что позволило ей занять лидирующую строчку в списке пятидесяти самых масштабных выставок в России. Посетителями стали свыше 250 тысяч человек за всё время экспонирования.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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