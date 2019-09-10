Выставочный зал будет располагаться на территории нижнего фойе Малого зала консерватории.

Презентация нового пространства для выставок состоится в ближайшую пятницу, 13 сентября. Основой для проектирования выступила работа сотрудников кафедры средового дизайна Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова. Проект дизайна под названием ««Точка соприкосновения. Touchpoint» был выполнен в 2017 году. Ключевой темой проекта стало гармоничное сосуществование нескольких видов искусства: архитектура, музыка и дизайн. Прототипом многообразия и художественных элементов интерьера, и оборудования самого выставочного зала стал такой музыкальный инструмент как орган. Среди архитектурных форм нового пространства – ажурные конструкции, витрины и стенды с прозрачными стёклами, натяжные тросы малого диаметра. В новом выставочном зале можно провести разнообразные по форме и содержанию экспозиции – модульное оборудование позволяет легко перепланировать интерьер.

Презентация нового зала в консерватории будет сопровождаться выставкой творческих работ студентов Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова. В день открытия будут представлены работы студентов кафедр средового дизайна, художественного стекла, реставрации художественного металла, монументально-декоративной живописи, дизайн-текстиль.

Начало мероприятия запланировано на шесть часов вечера.