ИА «Ореанда-Новости» . Национальная общественная телерадиокомпания Украины

Согласно опубликованному 9 июля документу, оргкомитет телерадиовещателя получил право отказать в участии в отборе или отстранить участника, а также аннулировать результаты отбора, если музыкант выступал на концертах или планирует участие в мероприятиях в России.

Как отмечает телеканал NewsOne, решение об изменении регламента отбора принято после ситуации с певицей Maruv (Анна Корсун), которая должна была представлять Украину в этом году на основном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве.

Тогда Национальная общественная телерадиокомпания Украины и артистка «не пришли к общему мнению относительно миссии представителя Украины на конкурсе». Maruv позже пояснила, что не хотела становиться оружием в руках политиков, но отмечала, что была готова отказаться от концертов в РФ по требованию организаторов.

Также скандалы на почве политики разгорелись и с другими участниками отбора на «Евровидение». Так, украинская музыкальная группа KAZKA, занявшая третье место в национальном отборе на песенный конкурс «Евровидение-2019», отказалась от предложения представлять Украину. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Instagram.

«Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на «Евровидении». Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение Национальной общественной телерадиокомпании у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на «Евровидение», — говорится в сообщении. Музыканты подчеркнули, что готовы представить свою страну на конкурсе в следующем году, если пройдут отбор.

Группа Freedom-Jazz, ставшая финалистом украинского национального отбора «Евровидение», также ранее отказалась поехать на конкурс. Freedom-Jazz заняла в отборе второе место, победительницей изначально стала певица Maruv.

В телерадиокомпании Украины подчеркнули, что ситуация вокруг национального отбора на конкурс политизировалась и может привести к эскалации раскола в украинском обществе. В итоге, Украина отказалась от участия в конкурсе.