Выступления Заслуженного коллектива России прошли в лучших залах Европы

С 23 января по 7 февраля Заслуженный коллектив России под управлением Василия Синайского выступил во Франции, Великобритании и Испании: концерты прошли на сценах Театра Елисейских Полей в Париже и Ройял-фестивал-холла в Лондоне, а также в концертных залах Лидса, Гейтсхеда, Эдинбурга, Бирмингема, Манчестера, Бейсингстока, Тенерифе и Лас-Пальмаса. Солистами в программах выступили пианисты Борис Березовский, Фредди Кемпф (Великобритания), Джордж Ли (Китай), скрипачи Сергей Догадин и Юлия Фишер (Германия), сопрано Анна Девин (Ирландия).



Одним из ключевых в поездке стало выступление на сцене парижского Театра Елисейских Полей 23 января. Заслуженный коллектив России является единственным российским оркестром-резидентом этого всемирно известного зала, он выступает здесь ежегодно, на данный момент даты концертов определены до 2021-го года.



«Заслуженный коллектив России всецело принадлежит к узкому кругу лучших симфонических оркестров мира. По моему мнению, он стал одним из лучших послов русской культуры за рубежом благодаря многочисленным турне как в Европе, так в Соединенных Штатах и в Азии, – отмечал ранее Мишель Франк, генеральный директор Театра Елисейских Полей.

В Театре Елисейских Полей Заслуженный коллектив России исполнил Шестую симфонию и Концерт №1 для фортепиано с оркестром Чайковского, солистом выступил Борис Березовский, названный журналом Gramophone «истинным последователем великой русской фортепианной школы».



«Зал Театра Елисейских Полей в этот вечер был полон: ведь в Париж приехал знаменитый оркестр с потрясающим пианистом и многообещающей программой, – писал в рецензии на сайте ConcertoNet.com Оливье Брюнель, отмечая что Борис Березовский «исполнил Первый концерт Чайковского — «короля концертов» русского репертуара — без нарочитого форса и эффектов, но с красивым и полным звучанием, легко справляясь со всеми техническими трудностями», а во время звучания Шестой симфонии Чайковского оркестр «продемонстрировал высокую дисциплину и придал сочинению значительность, не впадая в пафос — даже в длинном финальном Adagio lamentoso, исполненном мощно и страстно».



29 января в лондонском Ройял-фестивал-холле в исполнении Заслуженного коллектива России под управлением Василия Синайского прозвучала Первая «Классическая» симфония Прокофьева, Пятая симфония Чайковского и Концерт для скрипки с оркестром Мендельсона, солистка – Юлия Фишер.



«Те, кто собрался в концертном зале, были вознаграждены настоящим вихрем из всего лучшего, что умеют русские в мире классической музыки, – отмечал Атеш Орга на сайте Classical Source, – [В Первой симфонии Прокофьева] Синайский, руководя оркестром без дирижёрской палочки, бережно выстраивал всю эту конструкцию, заботясь о том, чтобы выжать максимум из сочетания голосов, текстур и динамических перестроений. И это сполна окупилось в произведении, которое слишком часто раскрывает слабые стороны ансамблей».



Тот же автор писал по поводу интерпретации Концерта для скрипки с оркестром Мендельсона: «Фишер давно заняла своё место в одном ряду с легендами: её элегантность и манера вести себя на сцене, вычурные позы и свобода, с которой её рука со смычком намечает и «прозванивает» кульминационные точки, оставляют захватывающее впечатление. Она отказалась от статичности и использовала сцену как театральные подмостки: то кружилась по ней, апеллируя к оркестру, то подзадоривала дирижёра, то выступала вперёд, чтобы обратиться к слушателям».



Скрипачка, регулярно выступающая в программах Заслуженного коллектива России, после исполнения Концерта Мендельсона неожиданно вновь вышла на сцену во втором отделении, на этот раз – чтобы присоединиться к оркестру во время звучания Пятой симфонии Чайковского.



«Мало кто из суперзвёзд соглашается на подобное, но Фишер, казалось, получала удовольствие от того, что была частью симфонии, – писал обозреватель Evening Standard Ник Кимберли, – Ощущение музыкального ландшафта, развернувшегося на всю ширину сцены, придавало настоящую глубину этому исполнению: дисциплина в нём сочеталась с бесшабашностью, временами граничившей с безрассудством».



«Петербуржцы напомнили нам, что в своей советской инкарнации под именем Ленинградского филармонического оркестра под руководством Евгения Мравинского именно они создали классический облик симфоний Чайковского середины ХХ века, – отмечал Атеш Орга (Classical Source), – Ведомые Львом Клычковым – харизматичным лидером, который был принят в оркестр Мравинским и стал концертмейстером при Темирканове, – оркестранты представили впечатляюще солидное прочтение Пятой симфонии».



«Финал был наполнен всесокрушающей силой природы, хтонические басы олицетворяли собой саму стихию. Отдельные фрагменты звучали почти первобытно, а все вместе было пронизано невероятным вниманием к деталям, объединявшимся в цельное полотно. Мастерски!» – отозвался об исполнении Пятой симфонии Чайковского Колин Кларк (Seen and Heard International).



Наряду с уже названными сочинениями в программу тура также вошли фрагменты музыки балета «Лебединое озеро» Чайковского, «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина» Мусоргского, Вторая симфония, а также Концерты № 2 и № 3 для фортепиано с оркестром Рахманинова, Четвертая симфония Малера, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Прокофьева.



Об интерпретации Концерта № 2 для фортепиано с оркестром Фредди Кемпфом и Заслуженным коллективом России под управлением Василия Синайского автор Edinburgh Guide Барбара Брайан писала:



«Этот концерт требует от исполнителя отточенной техники, и солировавший в этот вечер Фредди Кемпф продемонстрировал превосходное исполнение. Он вник в самую суть мелодической красоты произведения. Вместе с Синайским и секцией струнных, которые делали романтические темы изумительно выпуклыми, они предложили запоминающуюся интерпретацию этого красивейшего сочинения». Исполнение Фредди Кемпфом Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Прокофьева в Гейтсхеде получило следующую оценку Джейн Шаттлворт (Bachtrack): «Солист Фредди Кемпф решительно взялся за дело, однако его яростная энергия не помешала ему точно и выразительно исполнить даже самые сложные пассажи».



Высоко оценил исполнение Четвертой симфонии Малера в Эдинбурге Грегор Тэсси (Seen and Heard International):

«Это было идеальное исполнение высочайшего класса: волшебные струнные, спокойно и уверенно направляемые рукой маэстро. <...> В финале над нами словно вспыхнул луч солнца, уносящий в мир гармонии: мы услышали блистательное пение ирландской сопрано Анны Девин — чуть более пронзительное, чем лучистое, как это обычно и требуется. Тем не менее с чутким аккомпанементом Синайского её пение подкупало и пленяло».



«Синайский – выходец из ленинградской школы Ильи Мусина. <...> Не пользуясь палочкой, он невозмутимо направляет оркестр спокойными и решительными жестами обеих рук, иногда быстрым взмахом вывернутой кисти, и старается избегать любой театральщины. В Четвертой симфонии Малера русский дирижёр проявил себя как великолепный интерпретатор австро-немецкого репертуара», – отмечает Грегор Тесси. По оценке рецензента, второе отделение концерта, в котором прозвучала Четвертая симфония Малера, стало «одним из лучших выступлений», которые ему довелось слышать в Эдинбурге «за последние несколько лет».



В первой половине концертного сезона Заслуженный коллектив России дал 30 концертов за рубежом: выступления состоялись на самых престижных сценах мира в Вене, Зальцбурге, Берлине, Гамбурге, Женеве, Люцерне и других городах.



