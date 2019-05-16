16.05.2019, 14:10
Выявлена массовая накрутка голосов в пользу дочери Алсу на "Голосе"
ИА «Ореанда-Новости» Компания Group-IB выявила «массированную» накрутку голосов в пользу дочери Алсу, которая победила в шоу «Голос. Дети». Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
В документе сказано, что в процессе расследования была установлена автоматизированная отправка смс в пользу участника под номером 07. Под этим номером и выступала юная певица Микела Абрамова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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