ИА «Ореанда-Новости» Компания Group-IB выявила «массированную» накрутку голосов в пользу дочери Алсу, которая победила в шоу «Голос. Дети». Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

В документе сказано, что в процессе расследования была установлена автоматизированная отправка смс в пользу участника под номером 07. Под этим номером и выступала юная певица Микела Абрамова.