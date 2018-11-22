ИА «Ореанда-Новости» Рано или поздно наступает время прощаться, и, свыкнувшись с этой мыслью, зрителю придётся, помахав рукой на прощание, отпустить капитана Джека Воробья в свободное плавание.

Эпоха Джека Воробья завершилась, так как Walt Disney больше не видит надобности снимать приключенческие истории яркого и харизматичного пирата. Всё из-за того, что рейтинги последнего фильма про него довольно низкие. Виной этому не Джонни Депп, сыгравший пирата, а сам Воробей, который, как бы это ни было грустно признавать, уже не впечатляет зрителя.

И пока официально Disney не комментирует своё решение, становится всё больше слухов о том, что сюжет развернётся вокруг рыжеволосой пиратки Редд. Посетители Disneyland хорошо её знают, ведь она персонаж аттракциона про "Пиратов Карибского моря". В своё время для съёмок первой и последующих частей "пиратов" фигуру капитана Джека Воробья взяли отсюда же. Предположительно, картина с новым героем выйдет в 2020-2021 годах, а осуществлять ребут будут Ретт Риз и Пол Верник, известные по картинам "Дэдпул" и "Zомбилэнд".

Что же касается Джонни Деппа, то без работы он не останется. Известно, что сейчас он задействован в группе Элиса Купера Hollywood Vampires, которая успешно записывает альбомы и гастролирует. Помимо прочего в январе 2019 года начнутся съёмки биографического фильма "Минамата", где Депп предстанет в образе фотожурналиста Уильяма Юджина Смита, который ради репортажа некогда отправился в заражённую ртутью бухту японского города.

Так что. Сказать точно, как сложится судьба других героев картины, невозможно, ввиду того, что Disney сохраняет интригу.