ИА «Ореанда-Новости». Якутский Дед Мороз Эьээ Дьыл пожаловался в интервью РИА Новости на то, что современные дети стали меркантильными. Он рассказал журналистам, какие подарки у него просят на Новый год, и что он сам хотел бы получить в этот праздник.

Бывший преподаватель Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова, доктор биологический наук Гавриил Угаров на протяжении 18 лет совмещает научную работу с карьерой Деда Мороза по имени Эьээ Дьыл, это имя в переводе с якутского – Дед Сезон.

В 1999 году Угаров написал научно-фантастический рассказ об Эьээ Дьыле и его внучке Хаарчаане, создав таким образом якутского Деда Мороза. Министерство образования помогло распространить книгу по детским учреждениям, и персонаж прижился. Он отметил, что в мире существует около двухсот государств и тысячи разных народностей, из них только тридцать имеют своего Деда Мороза, в том числе народ Саха.

Угаров рассказал, что все другие Деды Морозы появляются только в дни новогодних праздников. А у якутов календарный год начинается в мае, поэтому Эьээ Дьыл проводит все астрономические, календарные праздники – День равноденствия (21 марта), Новый год по астрономическому календарю (21 декабря), День летнего солнцестояния (21 июня) и так далее, это его основное отличие от «конкурентов».

– Современные дети стали немножко меркантильными, стали просить iPhone и компьютерную технику. Но есть и те, кто просит подарить здоровье родным. Запомнилось ещё письмо одной девочки. Она написала: "Дедушка Дьыл, не болейте и не умирайте! Если вы умрёте, Новый год никогда больше не наступит, – рассказал якутский Дед Мороз о письмах детей.

Сам Гавриил Спиридонович, рассказал, что хотел бы, чтобы в Якутии отмечали день рождения Эьээ Дьыла с приглашением других Дедов Морозов мира.

– И чтобы наконец нашлись инвесторы для публикации моей научной монографии, – ответил он на вопрос, какой подарок сам желает на Новый год.

Как научный сотрудник Гавриил угаров сделал прогноз на предстоящий год.

– Это будет крайне беспокойный год и в плане политики, и в экономике. Погода будет переменчивой, усилятся признаки изменения климата. Во всём мире будут происходить аномальные явления, – отметил он.