Творческие коллективы из 12 стран мира исполнили сегодня на сцене популярные песни легенды авторской песни. Среди них широко известные: "Десятый наш десантный батальон", "Вот я убитый падаю у бережка", "Песенка о Леньке Королеве" и многие другие.Праздничное мероприятие было также приурочено 74-й годовщине Победы над фашистскими войсками. Также 95-летний юбилей Булаты Окуджавы проходил параллельно с фестивалем авторской музыки, который также проходил в столице Грузии. Фестиваль был организован в театре Грибоедова - открытие состоялось 6 мая, длился фестиваль четыре дня.Таким образом, концерт был начат. После Гавашели на сцене зазвучали песни таких бардов как Владимир Васильев, Карен Мамиконян, Вахтанг Арошидзе, Владимир Каденко, Чингиз Бахадов, Ольга Залесская, Яцек Бесчиньски, Гога Чкония, Елена Гурфинкель, Джавид Имамвердиев и другие. Среди песен самого героя вечера насчитывалось семь композиций. В завершении этот памятного вечера со сцены театра прозвучала песня "День Победы", которая стала своеобразным гимном этого праздника. Грузинский певец Давид Гвелесиани с друзьями исполнили эту композицию.Булат Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве. Советский и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор, автор около двухсот авторских и эстрадных песен. Окуджава является одним из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 60-80-е годы прошлого века.