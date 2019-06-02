ИА «Ореанда-Новости» Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского приглашает 3 июня в 19.00 в Малый зал, где состоится юбилейный концерт Борис Петрушанского (фортепиано).





В программе:

24 прелюдии Шопен, Скрябин

3 июня в Московской консерватории – юбилейный концерт заслуженного артиста России, пианиста с мировым именем Бориса Петрушанского. Слушателей ожидает особенная программа – 24 прелюдии Шопена и Скрябина. «Шопен, – писал Б.В. Асафьев, – создал свои гениальные прелюдии – 24 кратких слова, в которых сердце его волнуется, трепещет, страдает, негодует, ужасается, томится, нежится, изнывает, стонет, озаряется надеждой, радуется ласке, восторгается, снова печалится, снова рвётся и мучается, замирает и холодеет от страха, немеет среди завываний осенних вихрей, чтобы через несколько мигов опять поверить солнечным лучам и расцвести в звучаниях весенней пасторали».

Каждая прелюдия Шопена – законченная пьеса, а в целом эти двадцать четыре прелюдии – собрание кратких музыкальных записей, отражающих внутренний мир художника, его мысли, мечты и настроения. 24 прелюдии Скрябина завоевали широкую известность. Это «энциклопедия» музыкальных образов, типичных для первого периода творчества композитора, сомкнутых в цепь ярко контрастирующих между собой миниатюр. Прелюдии соч.11 написаны во всех тональностях. Скрябин хотел написать и второй подобный цикл (из 48 прелюдий, по две в каждой тональности), но замысел не осуществил. Некоторые прелюдии, предназначенные для второго цикла, вошли в сочинения 13, 15, 16, 17.

Борис Петрушанский занимался у Г. Нейгауза и Л. Наумова, стал лауреатом международных конкурсов в Лидсе (IV премия, 1969), Мюнхене (по камерному ансамблю, II премия, 1971), дипломантом V Международного конкурса имени П.И. Чайковского (1974). В 1969 году он дебютировал с Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии п/у А. Янсонса. После блестящей победы на Международном конкурсе имени А. Казагранде в Терни (Италия, 1975) и ярких выступлений на фестивалях в Сполето и «Флорентийский музыкальный май», концертная жизнь музыканта вышла на международный уровень. Среди оркестров, с которыми выступает артист, — Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, оркестры Московской, Чешской, Хельсинской филармоний, Римской Академии Св. Цецилии, Мюнхенского радио, Штатскапелла Берлина, Московский и Литовский камерные оркестры, New European Strings, Камерный оркестр Европейского сообщества и другие. Среди дирижёров, с которыми сотрудничал пианист, ― В. Гергиев, В. Федосеев, Д. Китаенко, К. Аббадо, Э.-П. Салонен, П. Берглунд, С. Сондецкис, М. Шостакович, В. Юровский, Лю Жа, А. Нанут, А. Кац, Я. Латам-Кёнинг, П. Коган и многие другие.



Помимо представления разнообразных сольных программ (уникальны его концерты-эссе – «Скиталец в романтической музыке», «Италия в русском зеркале», «Танцы ХХ века»), пианист выступал в ансамблях с Л. Коганом, И. Ойстрахом, М. Майским, Д. Ситковецким, М. Брунелло, В. Афанасьевым, К. Десдери, Государственным квартетом имени Бородина, Квартетом Берлинской филармонии.