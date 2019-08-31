ИА «Ореанда-Новости». Легендарному коллективу — Государственному квартету имени Бородина — в этом концертном сезоне исполняется 75 лет! Этот ансамбль — уникальное явление в истории мировой музыкальной культуры, чьё феноменальное творческое долголетие в 1995 году было отмечено «Книгой рекордов Гиннесса».

«Перед нами не четыре исполнителя, а один инструмент величайшей виртуозности», — эта характеристика, данная квартету немецкой газетой Frankfurter Allgemeine, могла бы украсить рецензию на любой концерт «бородинцев». На протяжении 75 лет этот коллектив, несмотря на обновление состава, неизменно поражает своим мастерством, глубоким пониманием музыки и тщательно продуманными интерпретациями.

Своё 75-летие квартет, в составе которого блистательные мастера, лауреаты международных конкурсов, отметит выступлениями в именитых концертных залах как в России, так и за рубежом. Один из концертов пройдёт 13 сентября в Малом зале Московской консерватории. Для взыскательной столичной публики прозвучат сочинения Аренского и Шуберта.