ИА «Ореанда-Новости» Журнал Newsweek сообщил, что в Сеуле скончалась Гу Хара, 28-летняя певица, выступавшая в жанре K-pop. Южнокорейскую звезду обнаружили мёртвой в её доме. Причина смерти артистки пока неизвестна.

Накануне вечером Гу Хара разместила на своей странице в Instagram фотографию с подписью: «Спокойной ночи!».

Newsweek обращает внимание на то, что в мае 2019 года певица пыталась совершить самоубийство. Потерявшую сознание девушку обнаружил её менеджер, и ей удалось своевременно оказать медицинскую помощь и спасти. Менеджер сообщил, что Гу Хара страдала от сильной депрессии.

Гу Хара выступала в составе корейской группы Kara, которая существовала с 2007 по 2016 год. В 2015 году она начала сольную карьеру. Артистка также снималась в телесериалах.