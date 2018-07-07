

ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В Челябинске были награждены семейные пары, которые прожили в браке по пятьдесят лет. Губернатор Борис Дубровский и митрополит Челябинский и Миасский Никодим вручили парам медали “За любовь и верность” в преддверии Дня Петра и Февронии. Пары собрались в филармонии. Чествование челябинских семей проходит десятый год подряд. Пары, которые собрались в зале, являются образцом не только семейного долголетия, но и своего жизненного пути.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, пары, прожившие вместе пятьдесят лет, прошли через многое, но при этом им удалось сохранить любовь и в горе, и в радости. Губернатор признаётся, что его радуется появление такой награды “За любовь и верность”. Также награждались пары, которые прожили в браке и более 25 лет, став за это время образцовой семьёй. Сама медаль изготовлена из латуны. С одной её стороны нанесено изображение святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, а с другой - ромашка, являющаяся символом Дня семьи, любви и верности. Помимо медали парам вручались удостоверения и два значка для супругов. Митрополит Челябинский и Миасский Никодим поздравил супругов и добавил, что любящие сердца никогда не стареют.



В Челябинске к празднованию Дня семьи, любви и верности была создана специальная программа. В воскресенье при храмах будет проведены праздничные мероприятия. В городских парках семейные пары смогут принять участие в специальных программах, которые были подготовлены к празднику. Желающие отрепетировать бракосочетание смогут прийти на Кировку, где их поженят, но не по-настоящему. Однако мужем и женой объявят на всю прогулочную улицу.



День семьи, любви и верности во всей стране будут праздновать в воскресенье, 8 июля. Дата выбрана в честь дня памяти Святых князя Петра и его жены Февронии, православных покровителей семьи и брака. Праздник также отмечается и в других странах — Болгарии, Азербайджане, Беларуси, Приднестровье и других. По традиции главные торжества состоятся в Муроме. На протяжении всего дня в городе будут проводиться праздничные концерты. Также в Муроме откроются торговые и ремесленные ярмарки и детские анимационные площадки. А завершается день праздничным фейерверком.