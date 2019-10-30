ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Юлия Барановская рассказала одному из изданий о своих отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. Она до сих пор не называет этот союз браком.

Напомним, что отношения Барановской и Аршавина продлились девять лет, однако пара так и не решилась официально узаконить свои отношения. Познакомились они, когда Андрей Аршавин не был первой величиной отечественного футбола. Спутница поддерживала начинающего футболиста во всех начинаниях, а рождение первенца только подтвердило серьёзность их отношений. Возлюбленные представляли собой образец идеальной семьи – позднее у них родилось ещё двое детей: дочь Яна и младший сын Арсений.

Юлия Барановская рассказала, почему они с Аршавиным так и не дошли до ЗАГСа. По словам телеведущей, свадебная церемония никогда не была у неё в приоритете. Справедливости ради стоит отметить, что футболист сделал Барановской предложение, но она ответила отказом, так как решила, что рождение ребёнка имеет главное значение в настоящий момент. После наступления второй беременности к этому вопросу возлюбленные уже не возвращались, Юлия Барановская решила, что «поезд ушёл».

Тридцатичетырёхлетняя телеведущая также попросила журналистов не называть их союз браком, в том числе гражданским. По мнению Барановской, многие путают гражданский брак с обычным сожительством. Она решила принципиально не называть Аршавина «бывшим мужем». Несмотря на довольно долгий срок совместных отношений и наличия трёх детей, Юлия Барановская предпочитает называть футболиста «сожителем». Причём, она заявила, что все те, кто считает себя гражданскими супругами, в действительности, являются по отношению друг к другу сожителями.