Заговорили о разводе благодаря опубликованной Высоцкой фотографии.

В своём аккаунте социальной сети Instagram Юлия Высоцкая на днях разместила снимок с двусмысленной подписью. На фотографии 45-летняя заслуженная артистка Российской Федерации предстала без обручального кольца на безымянном пальце. В публикации Высоцкая отметила, что «планы меняются и жить интересно». Несмотря на то, что на снимке актриса и телеведущая выглядела довольно счастливой, многие её поклонники заподозрили, что таким образом она сообщила о предстоящем разводе с Андреем Кончаловским.

Напомним, что союз Высоцкая – Кончаловский считается одним из самых долгих в истории российского шоу-бизнеса. Вместе, в официально зарегистрированном браке, актриса и кинорежиссёр находятся более двадцати лет. Пара особо не афиширует свои отношения на публике, поэтому фотография Юлии Кончаловской вызвала много споров. Некоторые предполагают, что причиной развода стала большая разница в возрасте супругов – Кончаловский старше Юлии на тридцать шесть лет. Свидетельством этой точки зрения стало недавнее появление Высоцкой в одном из ресторанов с неизвестным молодым человеком. Другие считают, что трагедия, которая произошла в их семье, и стала причиной разрыва отношений. Напомним, что Андрей Кончаловский и их дочь Мария в 2013 году попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 14-летняя Маша впала в кому. За рулём автомобиля находился отец девочки. Возможно, эта трагедия и стала поводом для развода, считают некоторые поклонники.