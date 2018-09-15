ИА «Ореанда-Новости». Художественный руководитель театра имени Евгения Вахтангова 15 сентября на сборе труппы сообщил новость о том, что главным режиссёром театра теперь станет известный «бунтарь» Юрий Бутусов.





Римас Туминас, худрук театра Вахтангова, рассказал, что подобное решение вызвано стремлением театра «не окаменеть», что является классической ситуацией для театров. В этом году труппа театра Е. Б. Вахтангова открывает 98 сезон. На открытии сезона зрители увидят премьеру «Фальшивая нота», постановщиком которого стал сам Римас Туминас. Также любителей театрального искусства ожидают премьеры спектаклей «Дневник Анны Франк», «Пушкин. Маленькие трагедии», «Моцарт и Сальери» и «Скупой рыцарь».





Перед открытием очередного театрального сезона Римас Туминас в интервью журналистам информационного агентства РИА новости рассказал, что желает, чтобы артисты его театра не искали каких-либо противоречий в себе и в мире, а сосредоточились на тайнах искусства. Также художественный руководитель театра Евгения Вахтангова рассказал, что в новом сезоне зрители увидят спектакль «Фауст», работа над которым уже идёт.





Новый главный режиссёр театра Евгений Бутусов уже работает над постановкой спектакля «Дон Кихот» по одноимённому произведению Мигеля Сервантеса.





До работы в театре Вахтангова Бутусов занимал должность художественного руководителя Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. На этот пост он поступил в 2017 году. Контракт худрука с театром был заключён на три года. До этого момента Бутусов проработал в театре 21 год.





Увольнение Юрия Бутусова из театра Ленсовета было громким. Средства массовой информации сообщали, что худрук не нашёл общий язык с директором театра Валерием Градковским и членами комитета по культуре. Бутусов планировал множество изменений в театре Ленсовета, в числе которых было создание гастрольного, международного и PR-отделов. По словам Бутусова, его инициативы были блокированы и он посчитал своё пребывание на посту художественного руководителя бессмысленным. За двадцатилетнюю карьеру в театре Ленсовета им были поставлены такие известные спектакли, как «Три сестры», «Дядя Ваня», «Кабаре Брехт», «Макбет. Кино». Юрий Бутусов за свою тридцатилетнюю художественную деятельность стал лауреатом множества премий, среди них: «Золотая маска», «Золотой софит», «Хрустальная турандот» и другие. Всего в копилке деятеля искусства более 30 спектаклей, поставленных в России и за границей.