Юрий Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
ИА «Ореанда-Новости» Известный российский певец опубликовал на своей странице в Facebook пост, посвящённый недавнему концерту группы Metallica в Москве.
Особое внимание артист сосредоточил на исполнении музыкантами песни «Группа крови» Виктора Цоя.
По мнению Лозы, ничего нового в этом приёме нет. Многие артисты разучивают песни той страны, куда отправляются выступать. При этом российский музыкант упрекнул коллектив в том, что они не удосужились выучить текст песни и исполняли его по бумажке.
Ранее в сеть попало фото шпаргалки, на которой русский текст «Группы крови» был написан латиницей и для большего удобства разбит на слоги.
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