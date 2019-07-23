ИА «Ореанда-Новости» Известный российский певец опубликовал на своей странице в Facebook пост, посвящённый недавнему концерту группы Metallica в Москве.

Особое внимание артист сосредоточил на исполнении музыкантами песни «Группа крови» Виктора Цоя.

По мнению Лозы, ничего нового в этом приёме нет. Многие артисты разучивают песни той страны, куда отправляются выступать. При этом российский музыкант упрекнул коллектив в том, что они не удосужились выучить текст песни и исполняли его по бумажке.

Ранее в сеть попало фото шпаргалки, на которой русский текст «Группы крови» был написан латиницей и для большего удобства разбит на слоги.



