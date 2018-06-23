



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Сегодня, 23 июня, тюменские школьники отпразднуют свой выпускной. Прощаясь со школой, подростки будут вальсировать, играть в «Ручеёк» и выпустят в небо множество воздушных шариков, загадав перед этим желание. Торжество пройдёт на набережной города, которую разбили на несколько частей. Около 1000 выпускников под присмотром кураторов навсегда попрощаются со школьной жизнью. Помогать кураторам будут также и волонтёры.

На протяжении месяца сотрудники департамента безопасности жизнедеятельности города Тюмени и представители областной государственной инспекции по маломерным судам проводили со студентами специальный инструктаж. Волонтёры готовились к совместным дежурствам, на которые будут выходить вместе с сотрудниками МЧС. Патрулирование городской набережной добровольцами проходит в рамках проекта «Акватория безопасности». Сотрудники правоохранительных органов вместе со студентами будут следить за порядком как на суше, так и на воде.





По словам выпускников, станцевать прощальный вальс – полностью их идея, и никто из учителей на этом не настаивал. Ребята утверждают, что хотят надолго запомнить свой выпускной и оставить след в памяти преподавателей. Для того, чтобы станцевать на набережной не нужно обладать особым талантом, важно лишь желание. Выйти на танцпол может любой.





По словам сотрудников департамента образования, танцы и «Ручеёк» являются ежегодной традицией, но каждый выпуск дополняет свой праздник новыми номерами. Танцевать прощальный вальс ребята начнут сразу после того, как пройдёт митинг у мемориала «Вечный огонь» и памятника «Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны». Мероприятие начнётся в 19.00. по завершению торжественной части к детям присоединятся родители, чтобы сфотографироваться и потанцевать с ними. Отметим, что мероприятие будет проходить под сопровождением теплохода, движущегося по акватории реки Туры.



