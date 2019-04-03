ИА «Ореанда-Новости»

Аккаунт блогера-миллионника Гусейна Гасанова был заблокирован после устроенного им розыгрыша автомобиля Mercedes G-Class Gelandewagen.

По итогам перфоманса владельцем автомобиля стала семнадцатилетняя жительница Украины Анастасия Хавруцкая.

После проведения мероприятия оказалось, что Гасанов является уже третьим владельцем данного автомобиля. Также машина была участницей трёх ДТП, в результате которых получила значительные повреждения. Помимо этого, за время пользования Мерседесом, у блогера накопилась внушительная сумма долгов по неоплаченным штрафам в размере 9.5 тысяч рублей

Напомним, что Гусейн Гасанов является представителем рекламного агентства WildJam. Популярность в сети он получил, занимаясь съемкой короткометражных роликов комедийного характера. С момента начала розыгрыша аудитория Гасанова в Instagram увеличилась более чем на два миллиона человек.