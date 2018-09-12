



ИА «Ореанда-Новости» . Заслуженный артист России, выдающийся джазовый пианист с классическим образованием, смелый экспериментатор и один из главных популяризаторов джаза во всем мире Даниил Крамер вновь выступит в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Концерт артиста состоится 27 сентября в Малом зале консерватории.



В рамках абонемента «Академия джаза» музыкант представит яркую, зажигательную и разнообразную программу, которая придётся по вкусу самому взыскательному слушателю.





Даниил Крамер, Народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера — уникальная фигура российского джаза.



Присутствие его имени на афишах для многих стало лучшей рекомендацией джазового концерта. Маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля.





Имя Даниила Крамера тесно связано со становлением джазовой музыки в России. В 1994 году пианист впервые в истории Московской консерватории открыл здесь класс джазовой импровизации. Популярность в российских учебных заведениях приобрели его сборники джазовых пьес и обработок джазовых тем, выпущенные различными издательствами.





С 1994 года музыкант интенсивно сотрудничал с Международным благотворительным фондом «Новые Имена». Он являлся своего рода куратором классико-джазового направления этой организации. Главной задачей для музыканта стало формирование в России плеяды артистов, которые были бы способны сделать джазовую музыку частью своего репертуара, исполняя джаз так же профессионально, как академическую музыку. Как результат этой работы – в 2001 году совместно с «Новыми Именами» был создан детский квинтет «Классика и джаз», который гастролировал в России и за рубежом.





С 1995 года Даниил Крамер становится организатором концертных циклов под общими названиями «Джазовая музыка в академических залах», «Вечера джаза с Даниилом Крамером», «Классика и джаз».





27 сентября на сцену Малого зала Московской консерватории вместе с Даниилом Крамером на сцену выйдут его друзья и коллеги по творческому цеху – саксофонист-виртуоз Константин Сафьянов и лауреат международных джазовых фестивалей, контрабасист Сергей Васильев.





Пианист уже не раз давал концерты в Московской консерватории. В марте 2018 года, в рамках фестиваля памяти выдающегося российского пианиста, профессора Московской консерватории Николая Петрова, Даниил Крамер и его коллеги пианисты Валерий Гроховский и Александр Гиндин представили концерт для трёх роялей. Тогда концерт стал увлекательным соревнованием артистических индивидуальностей.