12.09.2018, 08:46
Заслуженный артист России Даниил Крамер выступит в Московской консерватории
ИА «Ореанда-Новости». Заслуженный артист России, выдающийся джазовый пианист с классическим образованием, смелый экспериментатор и один из главных популяризаторов джаза во всем мире Даниил Крамер вновь выступит в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Концерт артиста состоится 27 сентября в Малом зале консерватории.
В рамках абонемента «Академия джаза» музыкант представит яркую, зажигательную и разнообразную программу, которая придётся по вкусу самому взыскательному слушателю.
В рамках абонемента «Академия джаза» музыкант представит яркую, зажигательную и разнообразную программу, которая придётся по вкусу самому взыскательному слушателю.
Даниил Крамер, Народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера — уникальная фигура российского джаза.
Присутствие его имени на афишах для многих стало лучшей рекомендацией джазового концерта. Маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля.
Присутствие его имени на афишах для многих стало лучшей рекомендацией джазового концерта. Маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля.
Имя Даниила Крамера тесно связано со становлением джазовой музыки в России. В 1994 году пианист впервые в истории Московской консерватории открыл здесь класс джазовой импровизации. Популярность в российских учебных заведениях приобрели его сборники джазовых пьес и обработок джазовых тем, выпущенные различными издательствами.
С 1994 года музыкант интенсивно сотрудничал с Международным благотворительным фондом «Новые Имена». Он являлся своего рода куратором классико-джазового направления этой организации. Главной задачей для музыканта стало формирование в России плеяды артистов, которые были бы способны сделать джазовую музыку частью своего репертуара, исполняя джаз так же профессионально, как академическую музыку. Как результат этой работы – в 2001 году совместно с «Новыми Именами» был создан детский квинтет «Классика и джаз», который гастролировал в России и за рубежом.
С 1995 года Даниил Крамер становится организатором концертных циклов под общими названиями «Джазовая музыка в академических залах», «Вечера джаза с Даниилом Крамером», «Классика и джаз».
27 сентября на сцену Малого зала Московской консерватории вместе с Даниилом Крамером на сцену выйдут его друзья и коллеги по творческому цеху – саксофонист-виртуоз Константин Сафьянов и лауреат международных джазовых фестивалей, контрабасист Сергей Васильев.
Пианист уже не раз давал концерты в Московской консерватории. В марте 2018 года, в рамках фестиваля памяти выдающегося российского пианиста, профессора Московской консерватории Николая Петрова, Даниил Крамер и его коллеги пианисты Валерий Гроховский и Александр Гиндин представили концерт для трёх роялей. Тогда концерт стал увлекательным соревнованием артистических индивидуальностей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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