ИА «Ореанда-Новости». На западе Крымского полуострова на глубине 40 метров на дне Чёрного моря велись поиски картин российского художника Ивана Айвазовского. Сейчас работы приостановили. Видео опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

Поиски велись в 12 милях от мыса Тарханкут. Работы по подъёму артефактов приостановлены, так как эксперты операции «Нептун» считают, что есть опасность их повреждения.

В июне прошлого года на дне моря был найден пароход "Генерал Коцебу", на котором находилось 10 картин, среди которых могут быть работы Айвазовского. Корабль затонул в 1895 году после столкновения с судном "Пендераклия" Черноморского флота.



