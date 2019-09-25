ИА «Ореанда-Новости» Наследство известной артистки оценивают в 500 миллионов рублей. Родственники рассчитывают на элитные квартиры, загородные дома, машины и банковские счета.

На наследство претендуют муж Анастасии Заворотнюк, трое детей и мама. Как только актриса пришла в себя, он поспешили уладить бюрократические моменты. О визите нотариуса и составлении завещания рассказали санитарки.

Информацию о диагнозе продолжают тщательно скрывать.

У палаты Заворотнюк дежурят охранники. Между тем, ранее стало известно, у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» обнаружили рак и её состояние стремительно ухудшается.