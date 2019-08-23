Город Камышин готов принять гостей мероприятия уже в двенадцатый раз.

По словам инициаторов фестиваля, праздник рассчитан не только для любителей полакомиться сладкой ягодой, но и для тех, кто любит активно и весело проводить время. Фестиваль каждый год удивляет своих посетителей, даже приезжающих на них с момента создания. Ежегодно тема фестиваля меняется – в текущем году организаторы предложили тему, которая звучит как «Подводные богатства для арбузного царства». На празднике ожидают посетителей в красочных костюмах. Запланировано несколько платформ, которые станут участниками праздничного парадного шествия. В прошлом году на фестивале собралось свыше тридцати тысяч человек, в этом году планируется ещё большее количество участников.

На фестивале каждый найдёт себе занятие по душе. Многочисленные активные площадки будут расположены по всей территории мероприятия. Так, например, проведут конкурс на самое быстрое поедание арбуза или на самое дальнее метание этой сочной и сладкой ягоды. Можно будет также покататься на своеобразных арбузных велосипедах. Однако, особенностью гастрономического события станет арбузный карнавал, куда приглашают всех гостей в костюмах. Расположенная в центре города зона для фотографирования поможет посетителям фестиваля засвидетельствовать своё присутствие здесь.

Ближе к вечеру действо переместится на стадион «Авангард» - здесь состоится концерт с участием местных музыкальных творческих коллективов и дискотека. Завершится Арбузный фестиваль праздничным салютом.

Впервые Арбузный фестиваль провели в городе Камышине в 2007 году. Своей историей праздник обязан одному историческому событию – в 1722 году по Волге прибыла флотилия императора Петра Первого. Почётному гостю принесли в качестве подарка арбуз.