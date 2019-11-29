Маркос Аяла – знаменитый аргентинский танцовщик и хореограф, программы которого не раз были признаны международной ассоциацией критиков Latin AСE Award «лучшими шоу года». Уже в девятнадцать он стал победителем престижнейшего мирового турнира танго в Японии, а спустя всего четыре года создал свой коллектив и начал активно гастролировать в Аргентине и за рубежом, участвовать в телевизионных программах (в том числе – в телешоу Showmatсh в паре с Морой Годой).Аялу не раз сравнивали со знаменитым Пьяццоллой – хореограф также стремится к обновлению главного аргентинского танца, ищет разнообразные сочетания традиционных и современных элементов, а главное – превращает любой номер в законченную композицию с почти театральным сюжетом. Совершенная техника 12 великолепных танцоров, входящих в состав труппы «Танго Буэнос-Айреса», красочность и динамизм постановок превращает каждое выступление коллектива в неповторимое зрелище, приводящее зрителей в восторг.Проект «Astor Tango», который танцоры представят в Доме музыки, является одой из последних работ Маркоса Аялы. «Шоу, которое ты еще никогда не видел» – так отозвался о нем критик Semanario Argentino.





7 декабря 2019, Светлановский зал, 14:00, 19.00

Танго-шоу «Astor Tango»

Абонемент «ЛУЧШИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ШОУ МИРА»

Звезды аргентинского танго

Маркос АЯЛА и Паола КОМАЧО (Аргентина)

Труппа Маркоса Аялы «Танго Буэнос-Айреса»