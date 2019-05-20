ИА «Ореанда-Новости». Красная телефонная будка - один из самых знаковых символов Британии. Но в эпоху мобильных телефонов многие уже вышли из употребления. Компания, которая владеет ими, прибегает к последнему маркетинговому ходу. Благотворительным организациям и коллекционерам предлагаются коробки будок всего за 1,30 доллара.

Телекоммуникационная фирма BT первоначально выпустила их на рынок в 2008 году. Так, некоторые отслужившие своё будки стали мини-магазинами, закусочными и даже фотостудиями. А общественный фонд Heartbeat Trust установил около тысячи красных телефонных будок по всей Великобритании, оборудовав их дефибрилляторами для оказания неотложной помощи людям с больным сердцем. С 2008 дефибрилляторы в этих заметных будках используются в среднем один раз в год, сообщили в фонде.

Бизнесмен Эдвард Оттуэлл купил 124 будки и теперь сдает их в аренду. «Мы пошли на этот шаг, чтобы дать шанс заработать небольшим независимым предпринимателям», сказал владелец компании Red Kiosk.

Фотограф Крис Вуд начал арендовать красную телефонную будку рядом с Британским музеем в прошлом месяце и превратил её в фото-будку с королевской тематикой, где можно примерить копию короны королевы Елизаветы II и сфотографироваться на фоне картонного монархического наряда. Каждый день от 30 до 50 туристов становятся клиентами этого необычного фотоателье.

Кстати, ещё около 5 тыс. красных телефонных будок продолжают работать в числе 31 тыс. телефонов-автоматов в Великобритании.