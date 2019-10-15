ИА «Ореанда-Новости». Актрису утвердили на роль Женщины-кошки в новом фильме о Бэтмене.



Кравиц уже получила опыт работы с этой героиней, когда озвучивала её в мультфильме «Лего Фильм: Бэтмен».

Актриса, наиболее известная публике по сериалу «Большая маленькая ложь» снимется в фильме о супергерое, который будет снят Мэттом Ривзом. Этот режиссёр известен по работам «Монстро» и «Планета обезьян». На главную роль утверждён Роберт Паттинсон, а на роль злодея – Джон Хилл.

Женщина-кошка является культовой суперзлодейкой, которая стала популярной сразу после дебюта в 1940-х годах. Героиня стала неофициальной «подружкой» Тёмного рыцаря. Помимо Зои на роль героини из вселенной DC пробовались такие актрисы, как Ана Де Армас, Элла Балинска и Эйса Гонсалес.

Зои Кравиц также известна публике съёмками в фильмах «Очень плохие девчонки» со Скарлетт Йохансон, участию в одной из серий «Дивергент», и в недавно вышедшей картине «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда».

Премьера картины запланирована конец июня 2021 года.