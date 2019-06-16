ИА «Ореанда-Новости» В зрительском голосовании юбилейного 30-го кинофестиваля «Кинотавр» победу одержала комедия Анны Пармас «Давай разведемся». Об этом передаёт ТАСС.

Сюжет фильма рассказывает о враче-гинекологе Маше, чей супруг ушёл к молодому фитнес-тренеру, однако женщина не готова расставаться и решает вернуть неверного мужа.

Премьера кинокартины назначена на осень. Зрители могли проголосовать за понравившийся фильм в специальном приложении для смартфона «Кинотавр». Главные роли в фильме исполнили: Анна Михалкова, Антон Филиппенко, Светлана Камынина и др.