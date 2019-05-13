ИА «Ореанда-Новости». Минувшей ночью звезды самых рейтинговых британских телеканалов появились на красной ковровой дорожке в лондонском Королевском фестивальном зале. Здесь состоялась церемония вручения премии Британской академии телевидения (BAFTA).

Триллер BBC 'Killing Eve', за авторством Фиби Уоллер-Бриджа, получил три награды, включая лучший драматический сериал и лучшую женскую роль, присуждённую Джоди Комер.

На торжествах телезвезды старались перещеголять друг друга в экстравагантных платьях и костюмах. Но самым необычным оказался наряд Дейзи Мэй Купер, звезды сериала This Country. Актриса появилась на публике… в мешке для мусора! Дамскую шляпку ей заменила крышка мусорного бака, на которой расположился голубь. Пикантности образу теледивы придал шлейф её платья из шестнадцатилитрового мусорного пакета: за спиной Дейзи Мэй Купер волочились пластиковые бутылки и заплесневелые упаковки.

Как отмечается, такой эпатажный выход на красную дорожку был инициативой Дейзи Мэй Купер привлечь внимание к огромному количеству бытовых отходов, которые ежегодно выбрасывают в стране. Актриса сказала, что она сделала платье сама со своей матерью. Тем не менее, вездесущие критики такое необычное «экологическое дефиле» назвали обычным пиар-ходом.