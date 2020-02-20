ИА «Ореанда-Новости». Исполнитель главной роли в знаменитой саге о Гарри Поттере, Дэниэл Рэдклифф, может сыграть ключевого персонажа в одном из сериалов киновселенной Marvel.

В прошлом году Дисней запустили платформу, на которой выходят сериалы и фильмы не для проката в кинотеатрах, Disney+. Одними из самых ожидаемых премьер стали сериалы по киновселенной Marvel. И в сериале «Лунный рыцарь», по слухам, может сыграть главную роль Дэниэла Рэдклиффа.

Как и ожидалось, многие поддержали эту идею. Фанаты были бы не против увидеть «Гарри Поттера» в роли супергероя.

Но сам актёр, к сожалению, пока эти слухи опроверг, добавив, что не прочь присоединится к столь масштабной франшизе, главное, чтобы был хороший сценарий.

Пока остаётся ждать официальных заявлений самой киностудии, возможно, эти слухи всё-таки станут правдой. Премьера сериала намечена на 2021 год.