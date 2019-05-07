07.05.2019, 16:39
Звезда "Игры престолов" официально вышла в свет после замужества
ИА "Ореанда-Новости" Исполнительница роли Сансы в популярном сериале "Игра престолов" Софи Тёрнер вышла на красную дорожку фестиваля Met Gala со своим мужем Джо Джонас. Пара узаконила свои отношения неделю назад в Лас-Вегасе.
На ежегодном Балу Института костюма, который состоялся в Нью-Йорке прошлой ночью, новоиспеченная пара предстала в костюмах французского дома моды Louis Vuitton. Наряды звёзд были созданы специально для проведения этого события. 23-летняя Тёрнер была облачена в брючный комбинезон, отделанный пайетками разных цветов. Талию актриса подчеркнула чёрным ремнём с серебристой пряжкой. Клатч также поддерживал цвета комбинезона. Тёрнер выбрала для красной дорожки драматичный макияж - глаза были ярко подведены сияющим малахитовым цветом. Супруг Тёрнер, участник группы DNCE, Джонас поддержал супругу в выборе костюма - к чёрным брюкам и ботинкам он надел чёрную водолазку с яркими абстрактными узорами. Таким образом, супружеская пара выглядела очень гармонично.
Тёрнер и Джонас встречаются с ноября 2016 года. 1 мая этого года состоялась церемония бракосочетания, которая была проведена втайне от общественности.
На ежегодном Балу Института костюма, который состоялся в Нью-Йорке прошлой ночью, новоиспеченная пара предстала в костюмах французского дома моды Louis Vuitton. Наряды звёзд были созданы специально для проведения этого события. 23-летняя Тёрнер была облачена в брючный комбинезон, отделанный пайетками разных цветов. Талию актриса подчеркнула чёрным ремнём с серебристой пряжкой. Клатч также поддерживал цвета комбинезона. Тёрнер выбрала для красной дорожки драматичный макияж - глаза были ярко подведены сияющим малахитовым цветом. Супруг Тёрнер, участник группы DNCE, Джонас поддержал супругу в выборе костюма - к чёрным брюкам и ботинкам он надел чёрную водолазку с яркими абстрактными узорами. Таким образом, супружеская пара выглядела очень гармонично.
Тёрнер и Джонас встречаются с ноября 2016 года. 1 мая этого года состоялась церемония бракосочетания, которая была проведена втайне от общественности.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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