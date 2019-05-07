Пара узаконила свои отношения неделю назад в Лас-Вегасе.Наряды звёзд были созданы специально для проведения этого события. 23-летняя Тёрнер была облачена в брючный комбинезон, отделанный пайетками разных цветов. Талию актриса подчеркнула чёрным ремнём с серебристой пряжкой. Клатч также поддерживал цвета комбинезона. Тёрнер выбрала для красной дорожки драматичный макияж - глаза были ярко подведены сияющим малахитовым цветом. Супруг Тёрнер, участник группы DNCE, Джонас поддержал супругу в выборе костюма - к чёрным брюкам и ботинкам он надел чёрную водолазку с яркими абстрактными узорами.Тёрнер и Джонас встречаются с ноября 2016 года. 1 мая этого года состоялась церемония бракосочетания, которая была проведена втайне от общественности.