ИА «Ореанда-Новости». Софи Тернер «думала о самоубийстве» в первые дни своей популярности после выхода на экраны сериала «Игра престолов».

23-летняя актриса снимается как Санса Старк в фэнтезийной драме HBO и пережила большую часть подросткового возраста в сериале. Она призналась, что, будучи признанной звездой в период переходного возраста, боролась с депрессией, так как постоянно переживала за свой имидж.

Софи Тернер рассказала в интервью СМИ: «Я думаю, что моё настроение резко упало, когда я начала достигать половой зрелости, действительно половой зрелости. В возрасте около 17 лет мой метаболизм сильно замедлился, я набирала вес. Всё это было в центре внимания пользователей социальных сетей. Вы видите десять позитивных комментариев, это прекрасно! Но один негативный комментарий просто сбивает с толку. Люди говорили: «Чёрт, Санса набрала 10 фунтов» или «Сансе нужно сбросить 10 фунтов», «Санса стала толстой»…

Кинозвезда признается, что в то время она постоянно думала о самоубийстве. Но сегодня не верит, что смогла бы покончить с собой. Софи говорит, что сейчас чувствует себя намного лучше и «доверяет своему жениху Джо Джонасу, помог ей вновь обрести любовь и уверенность в себе».