ИА «Ореанда-Новости»    Санса Старк из «Игры Престолов» стала женой американского музыканта. 23-летняя актриса Софи Тёрнер вышла замуж за 29-летнего участника музыкальной группы Jonas Brothers Джо Джонаса.

Церемония, которую провёл  «Элвис Пресли» состоялась в Лас-Вегасе, куда пара приехала сразу после посещения музыкальной премии Billboard Music Awards 2019.

Актриса и музыкант обручились в октябре 2017 года. 1 мая они дали друг другу клятвы «любить друг друга до конца своих дней».  На церемонии присутствовали близкие и друзья пары.