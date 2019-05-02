02.05.2019, 19:29
Звезда "Игры Престолов" вышла замуж в Лас-Вегасе
ИА «Ореанда-Новости» Санса Старк из «Игры Престолов» стала женой американского музыканта. 23-летняя актриса Софи Тёрнер вышла замуж за 29-летнего участника музыкальной группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
Церемония, которую провёл «Элвис Пресли» состоялась в Лас-Вегасе, куда пара приехала сразу после посещения музыкальной премии Billboard Music Awards 2019.
Церемония, которую провёл «Элвис Пресли» состоялась в Лас-Вегасе, куда пара приехала сразу после посещения музыкальной премии Billboard Music Awards 2019.
Актриса и музыкант обручились в октябре 2017 года. 1 мая они дали друг другу клятвы «любить друг друга до конца своих дней». На церемонии присутствовали близкие и друзья пары.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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