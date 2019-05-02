23-летняя актриса Софи Тёрнер вышла замуж за 29-летнего участника музыкальной группы Jonas Brothers Джо Джонаса.Церемония, которую провёл «Элвис Пресли» состоялась в Лас-Вегасе, куда пара приехала сразу после посещения музыкальной премии Billboard Music Awards 2019.

Актриса и музыкант обручились в октябре 2017 года. 1 мая они дали друг другу клятвы «любить друг друга до конца своих дней». На церемонии присутствовали близкие и друзья пары.