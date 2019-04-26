ИА «Ореанда-Новости» Канадская актриса и модель Стефани Шерк скончалась в больнице после попытки самоубийства, ей было 43 года. Об этом сообщает ряд американских СМИ.

По предварительным данным звезда страдала от тяжёлой клинической депрессии. Супруг актрисы Демиан Бичир сообщил, что причиной смерти Шерк стало самоубийство.

Стефани Шерк снималась в известном сериале «Мост» и «CSI: Киберпространство». В больницу актриса была доставлена 12 апреля, всё это время медики пытались спасти её.