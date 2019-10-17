ИА "Ореанда-Новости" Актёрская пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс опубликовали первые фотографии их новорождённого ребёнка. Напомним, что поклонники артистов до настоящего времени не знают пол малыша.

Автором публикаций снимков стал сорокадвухлетний новоиспечённый отец. Малышу уже исполнилось два месяца, однако, супруги не спешат делиться подробностями своей личной жизни в социальных сетях. На одной из фотографий видно, как Райан Рейнольдс обнимает свою супругу и держит на руках ребёнка. На другой запечатлён малыш со своей мамой. Фотографии были сделаны во время их пешей прогулки в городе Ванкувере. Райан Рейнольдс подписал снимок, он отметил, что любит свою страну и хотел бы, чтобы его дочери выросли в хороших условиях. Несмотря на то, что лицо ребёнка было прикрыто улыбающимся смайлом, поклонники догадались, что у них родилась девочка. Комментарии поклонников были посвящены поздравлениям звёздной пары с рождением дочери.

Стоит отметить, что третий ребёнок внёс существенные изменения в актёрскую карьеру Рейнольдса. Третья часть «Дэдпула» оказалась на стадии срыва, так как исполнитель главной роли проводит больше времени со своей семьёй, а не на съёмочной площадке. Напомним, что у Лайвли – Рейнольдса есть ещё две дочери – четырёхлетняя Джеймс и Инес, недавно отметившая свой третий день рождения. Звёздная чета скрывают свою личную жизнь от общественности. О том, что Блейк Лайвли беременна стало известно буквально за пару месяцев до появления малыша на свет. Супруги официально не сообщают пол новорождённого и не говорят о том, как назвали малыша.



