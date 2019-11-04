Алиана Гассер предложила оригинальное устройство, которое позволит избежать аварийных ситуаций из-за слепых зон автомашин. Разработка представляет собой взаимосвязь между. Проект нового устройства уже удостоился наград.По задумке ученицы, веб-камера устанавливается после передней стойки с пассажирской стороны и передаёт изображение на проектор. Проецирование видео в режиме реального времени происходит на внутреннюю часть пассажирской стойки, которая должна быть изготовлена из специального материала, который позволяет водителю видеть всё происходящее. В свою очередь пассажир, из-за другого угла отражения проекции, будет видеть только чёрную ткань.